TÜGVA, okullarda öğrencilere başörtüsü ve imam cübbesi giydirdi

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘Vakıf Okulu’ adı altında öğrencilere başörtüsü taktığı, camiye götürdüğü, imam cübbesi giydirdiği ve seminerler verdiği ortaya çıktı.

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini hedef alan proje kapsamında TÜGVA İstanbul Büyükçekmece Temsilciliği’nin sosyal medya hesabında ‘Ben Varım’ projesiyle ortaokul öğrencilerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Görüntülerde MEB’e bağlı bir okulda 11 Aralık 2023 tarihinde yapılan etkinlikte öğrencilere tesettür anlatıldığı ve birçok çocuğa başörtüsü takıldığı görüldü. Söz konusu etkinlik kapsamında paylaşılan görüntüler ise sosyal medya hesaplarında “Ben Varım projesinin 3. haftasında konumuz tesettürdü. ‘Başımızın üstünde yerin var tesettür’ dedik ve vakıf okulu öğrencilerimiz ile tesettürün önemine dair konuştuk. Konu başlığı tesettür olan tabu kartları hazırladık ve bir günlerini tesettürlü bir şekilde geçirmelerine vesile olduk” ifadeleriyle paylaşıldı.

Ayrıca Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte ortaokul öğrencisi erkek çocuklara ise imam cübbesi giydirildiği ortaya çıktı. 'Kitap Kurdu' etkinliği kapsamında İstanbul Büyükçekmece TÜGVA Temsilciliği’nin yine MEB’e bağlı ortaokulları gezerek sınıflarda öğrencilere broşür dağıttığı ortaya çıktı. Temsilciliğin sosyal medya hesabında ortaokul öğrencilerinin Fatih Camisi’ne götürüldüğü görüntüler ise, “Asımın nesli yetişiyor inşallah” ifadeleriyle paylaşıldı.

ÖĞRENCİLERE NAMAZ KILDIRDILAR

TÜGVA’nın İstanbul Kartal Şubesi’nin tarafından okullarda ‘Vakıf Okul’ kapsamında etkinlikler düzenlendiği ortaya çıktı. Şubenin sosyal medya hesabında ise ilkokul öğrencileriyle etkinlik düzenlendiği, namaz kıldırıldığını gösteren görüntüler yer aldı.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise “Zarafet Okulumuzu” adlı ders işlendi. Aynı zamanda Eyüp Genç İlkokulu öğrencilerinin ise Büyük Çamlıca Camisi’ne ve İslam Medeniyetleri Müzesi’ne götürüldüğüne ilişkin birçok görüntü yine sosyal medya hesaplarında yer aldı.