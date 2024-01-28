Biri "AKP", biri "CHP" dedi: Aynı ismi taşıyan kuzenler belediye başkanlığını adaylığını koydu

Artvin’in Hopa İlçesi’nde aynı ismi taşıyan kuzenlerden biri CHP’den, diğeri AKP’den aday oldu. CHP Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, “AKP aday adayı olan Utku Cihan benim uzaktan kuzenim. Doğrudan bir akrabalığımız yok ama aynı sülale içerisinde dedelerimizin dedeleri düzeyinde bir akrabalığımız var. Ama çok sevdiğim görüştüğüm, geçmişten bu yana da beraber olduğum arkadaşım” dedi. AKP Belediye Başkan Aday Adayı Utku Cihan ise “Aslında bu rakip aday için de, bizim için de biliyorsunuz bu bir yerel seçim. Bu bir hizmet yarışı. Burada demokratik yarış var. İki tarafın da aslında düşünceleri de kaygıları da geleceğe dair düşüncelerinin de ortak olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Artvin Hopa İlçesi’nde aynı ismi taşıyan CHP ve AKP’nin belediye başkan adaylarının aynı zamanda aynı köyden ve kuzen olmaları dikkat çekti. Her iki aday ise Hopa’nın önemine vurgu yaparak yaşanan süreci anlattı.

“AK PARTİ’NİN HOPA ADAY ADAYI BENİM UZAKTAN KUZENİM OLUR”

Kazım Koyuncu’nun heykelinin önünde konuşan ve Kazım Koyuncu’nun Hopa’nın önemli değerlerinden olduğunu belirten CHP’nin Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan şunları söyledi:

"Benim ismim Utku Cihan. AK Parti Aday Adayı olan Ati Utku Cihan ise benim uzaktan kuzenim. Doğrudan bir akrabalığımız yok ama aynı sülale içerisinde dedelerimizin dedeleri düzeyinde bir akrabalığımız var. Ama çok sevdiğim görüştüğüm, geçmişten bu yana da beraber olduğum arkadaşım. Dolayısıyla bu kişisel bir karar. Onun kişisel kararı ve benim kişisel kararım. Kendi siyaseti ve kendi karar verdiği bir şeydir. Süreç boyunca da görüştük. Aslında birlikte çalışma olanaklarını da konuştuk. Ama sonuç olarak zaten adaylıklarımızı açıkladığımız günde telefonla konuştuk ve böyle bir süreç oldu. Ama ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayıyım. Ati Utku Cihan ise AKP’nin 5 aday adayından bir tanesi. Dolayısıyla süreç içerisinde adaylık olursa eğer onun lehine, sonrasında yine bu konu gündeme yüksek bir şekilde gelecektir. Bir karışıklık olma ihtimali bence yok. Çünkü pusulalarda daha çok logo üzerine bir işaretleme oluyor. Onun dışında bir karışıklık yaratacağını düşünmüyorum.

“HOPA’NIN KAZANMASI VE HOPALILARIN KAZANMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

İkimiz de aynı köydeniz. Bizim köyümüz için önemli adım aslında iki tane belediye başkan adayı. Bir tanesi aday adayı, bir tanesi aday. Böyle olursa iki aday olacak. İsimden daha çok farklı açılardan karşılaştırmak gerekir. Ben 15 yıldır belediyecilik deneyim sahibiyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir belediyecilik deneyimim var. Yüksek şehir plancısıyım, eğitim ve belediyecilik anlamında, deneyim anlamında farklılıklar var. İsim aynı olabilir belki siyasete ve hayata bakış açısında farklılıklar var. Dolayısıyla böyle değerlendirmek gerek. Bunu da zaten önümüzdeki süreç içerisinde biz farklılığımızı daha da ön plana çıkaracağız. Bir karışıklık ya da sorun anlamında tereddüdümüz yok. Kesinlikle Hopa siyaseti böyle bir siyaset aslında. Burada her gün beraber hep birlikte bir mücadele yapıyoruz. O anlamda Hopa’nın kendi özellikleri dahilinde Hopa’da mutlaka dostluğun kazanması, arkadaşlığın kazanması, Hopa’nın kazanması, Hopalıların kazanması bizim için önemli. Biz öncesinde de sonrasında da birlikte mücadeleye her zaman varız.”

“HOPA KOZMOPOLİT BİR YER, ARTVİN’İN VE BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR YERİ VAR”

Adalet Kalkınma Partisi Hopa Belediye Başkan Aday Adayı Ati Utku Cihan şu şekilde konuştu:

“1977 Artvin Hopa doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Hopa’da tamamladım. Liseyi Trabzon’da okudum. Devamında Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden 1999 yılında mezun oldum. Daha sonrasında inşaat sektöründe yaklaşık 15 yıl yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelerde alt ve üst kademelerde görevlerde bulundum. 2014 yılından itibaren Hopa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde bugüne kadar hayatımı idame ettirdim. Yaklaşan yerel seçimlerle beraberde şu anki süreçte Hopa Belediye Başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi’nden aday adayı olarak karşınızdayım. Benim siyasetle ilgili bir hikayem yok. Siyasi arenada ilk defa boy göstereceğim. Hopa kozmopolit bir yer. Artvin’in ve benim için çok farklı bir yeri var. Hopa’nın özellikle ticari anlamda, insan ilişkileri açısından önemli. Tabii her yerin kendine göre güzelliği, farklılığı var. Hopa sirkülasyon anlamında çok iyi. Ve aslında bu sirkülasyonun karşılığı yansıma noktasında biraz gerilerde. Aslında çalışmalarımız ve gelecekle ilgili planlarımız biraz daha bu çıtayı yukarılara çekmek.

“KESİNLİKLE DOSTLUK VE BARIŞIN DİLİNİN KAZANACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK”

Aslında bu rakip aday için de, bizim için de biliyorsunuz bu bir yerel seçim. Bu bir hizmet yarışı. Burada demokratik yarış var. Çok farklı anlamlar yüklememek gerek. İki tarafın da aslında düşünceleri de kaygıları da geleceğe dair düşüncelerinin de ortak olduğu kanaatindeyim. Bu konuyu farklı anlamlara çekmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bence demokrasi çerçevesinde geçecek bir yarış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle dostluk ve barışın dilinin kazanacağından şüphem yok açıkçası hem bu süreçte hem devamında açıkçası. Bu anlamda düşüncelerim net. Dostluk ve barışın önemini tekrar belirtmek istiyorum.”

Kaynak: ANKA