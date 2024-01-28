Erdoğan'ın açıkladığı Eskişehir adaylarında dikkat çeken detay: 5 ilçe MHP ve BBP'ye bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'deki yerel seçim startını verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe adaylarını açıklayan Erdoğan'a, sahnede İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen, ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterilen Nebi Hatipoğlu da eşlik etti.

Erdoğan'ın açıkladığı adaylardan, 4'ünün MHP'li ve 1 kişinin Büyük Birlik Partili(BBP) olması dikkat çekti.

İşte açıklanan adaylar şöyle:

Alpu - Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova - Vahit Kara

Çifteler - Kadir Bıyık (MHP)

Günyüzü - Hidayet Özmen (BBP)

Han - Bekir Belceli

İnönü - Serhat Hamamcı

Mahmudiye - Murat Uçarer

Mihalgazi - Zeynep Güneş

Mihalıççık - Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı - Özkan Alp

Tepebaşı - Hamid Yüzügüllü

Seyitgazi - Erhan Erdem (MHP)

Sivrihisar - Hüseyin İlha

Kaynak: Gerçek Gündem