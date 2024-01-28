Erdoğan'ın açıkladığı Eskişehir adaylarında dikkat çeken detay: 5 ilçe MHP ve BBP'ye bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir adaylarını açıkladı. Buna göre, kentteki 5 ilçenin adayları, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP ve BBP'ye bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'deki yerel seçim startını verdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe adaylarını açıklayan Erdoğan'a, sahnede İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen, ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterilen Nebi Hatipoğlu da eşlik etti.
Erdoğan'ın açıkladığı adaylardan, 4'ünün MHP'li ve 1 kişinin Büyük Birlik Partili(BBP) olması dikkat çekti.
İşte açıklanan adaylar şöyle:
Alpu - Alparslan Kokulu (MHP)
Beylikova - Vahit Kara
Çifteler - Kadir Bıyık (MHP)
Günyüzü - Hidayet Özmen (BBP)
Han - Bekir Belceli
İnönü - Serhat Hamamcı
Mahmudiye - Murat Uçarer
Mihalgazi - Zeynep Güneş
Mihalıççık - Halil Sami Barış (MHP)
Odunpazarı - Özkan Alp
Tepebaşı - Hamid Yüzügüllü
Seyitgazi - Erhan Erdem (MHP)
Sivrihisar - Hüseyin İlha
Kaynak: Gerçek Gündem