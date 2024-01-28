Aday tanıtım toplantısında da aklı CHP'de: Erdoğan hem Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir aday tanıtım toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i hedefe koydu. Erdoğan, "Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde" dedi.

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Aday tanıtım toplantısında da aklı CHP'de: Erdoğan hem Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Eskişehir aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında dahi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut genel başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü.

'ONLAR KÜÇÜK OYUNLARIN HESABI İÇİNDE'

Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
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