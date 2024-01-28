AKP'nin Diyarbakır adayı Bilden fiyatlarından bihaber mi? Tanesi 7.5 TL olan simidin, 30 tanesini 100 TL'ye almak istedi
31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'nin Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Halis Bilden'in, adedi 7.5 TL olan simidin 30 tanesini 100 TL'den almak istemesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP'nin Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Halis Bilden'in simitçi çocukla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Bilden, cebinden 100 TL çıkararak simitçi çocuktan tüm simitleri dağıtmasını istedi.
Simitçi ise, “Bu parayı simit gelmiyor ki” cevabını verdi.
Halis Bilden ise “100 TL'yi beğenmiysen he” dedi.
DİYARBAKIR'DA SİMİT FİYATI
Diyarbakır Fırıncılar Odası'nın yaptığı son zam ile, şehirde ortalama simit fiyatı 7.5 TL olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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