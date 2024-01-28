Özdağ, İnce'ye 'gülerek' cevap verdi: Verene değil, alana bakacaksın derler

Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in sözlerine, "Yav siz MİT Müsteşarlığı’nı vermediniz mi Ümit Özdağ’a. Ümit Özdağ'a 3 Bakanlık vermediniz mi?" şeklinde yanıt vermesi üzerine, Özdağ, İnce'ye "Verene değil, alana bakacaksın derler" yanıtını verdi.

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Özdağ, İnce'ye 'gülerek' cevap verdi: Verene değil, alana bakacaksın derler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün gece canlı yayında yerel seçimlere ilişkin konuştu.

CHP ile ittifak kapılarını kapatan İnce, "İsveç’in NATO üyeliğine ‘evet’ derse, her gün ‘demlenirse’ biz CHP ile nasıl yan yana duralım?” demişti.

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İnce’nin bu sözlerine, "Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür. Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz" yanıtını vermişti.

SZC TV’de İpek Özbey’in konuğu olan Muharrem İnce, Yücel’in bu sözlerini, "Yav siz MİT Müsteşarlığı’nı vermediniz mi Ümit Özdağ’a. Ümit Özdağ'a 3 Bakanlık vermediniz mi? utanmıyor musunuz Muharrem İnce’ye bir ilçe belediyesi vermedik demeye?” şeklinde cevapladı.

ÖZDAĞ: VERENE DEĞİL, ALANA BAKACAKSIN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnce'nin bu sözlerine X(eski Twitter) hesabından cevap verdi.

Özdağ şunları söyledi:

"Ne diyeyim, çok güldüm. Verene değil, alana bakacaksın derler."

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi ve Memleket Partisi, 14 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine giderken Ata İttifakı'nın parçalarındandı.

Memleket Partisi, ittifaktan ayrılmış, İnce ardından bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve adaylıktan çekilmişti.

Cumhurbaşkanlığı yarışı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında ikinci tura kalınca, Özdağ Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş, CHP ve Zafer Partisi arasında bir protokol imzalanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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