AKP'li belediye, Saadet Partisi adayının pankartını indirdi

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne bağlı itfaiye müdürlüğü ekipleri zabıta kontrolünde, gece yarısı Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın’ın kent merkezinde bulunan pankartlarını indirdi. Pankartlarının indirilmesine tepki gösteren Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, “Neredeyse tüm mahallelerde bulunan yollardaki çukurları, merkezdeki harabe binaları, suları sürekli kesilen mahalleleri, 30 bin kayıtlı işsiz gencin problemlerini, bu şekilde örtmeye çalışıyorlar” dedi.

AKP’li Elazığ Belediyesi, Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın’ın seçim propagandası amacıyla astığı afişlerin yasak olduğunu gerekçe göstererek; kent merkezinin üç ayrı noktasındaki pankartlar gece yarısı itfaiye ekipleri tarafından söküldü. Elazığ Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterilen AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın ise kent merkezinde birçok noktadaki pankartlarına ise dokunulmadığı görüldü.

ADAYIN 3 NOKTADAKİ AFİŞLERİ SÖKÜLDÜ

Belediye’ye bağlı itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın’ın Mustafapaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve PTT Meydanı'nda bulunan binalara izinli olarak asılan pankartları gece yarısı söküldü.

“ÇUKURLARI, BU ŞEKİLDE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Afişlerinin sökülmesine tepki gösteren Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, şu açıklamayı yaptı:

“Yol boyunca üst geçitlerde yani kamusal alanlarda Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğullarının seçim pankartları asılı dururken, bizim özel alanda bulunan apartman izni ve ayrıca apartman kararı ile astırdığımız 3 adet posterimizi söktürmelerini kınıyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Öyle sanıyorum ki neredeyse tüm mahallelerde bulunan yollardaki çukurları, merkezdeki harabe binaları, suları sürekli kesilen mahalleleri, 30 bin kayıtlı işsiz gencin problemlerini, bu şekilde örtmeye çalışıyorlar. Kim ne yaparsa yapsın işsizlikle, geçim sıkıntısıyla, evsizlikle, sürekli kesilen sularla, delik deşik asfaltlarla boğuşan hemşehrilerimiz için canla başla çalışacağım. Kamuoyu ile paylaştığımız 40 stratejik ve 10 tamamlayıcı olmak üzere 50 projeyi hayata geçirerek inşallah Elazığ’ı bölge lideri konumuna taşıyarak hemşehrilerimizin kaynaklarını hemşehrilerimize kazandıracağım. Elazığ Belediyesi birilerinin birilerine hediye edeceği bir il asla değildir. Bundan dolayıdır ki seçim çalışmalarımıza daha büyük bir kuvvet ve özveriyle çalışacağımızı ifade ediyor, hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”