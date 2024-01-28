Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Santa Maria Kilisesi'ne ziyaret: Saldırıyı şiddetle lanetliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, maskeli iki kişi tarafından bugün saat 11.40’ta ayin sırasında silahlı saldırı düzenlenen, C.T.’nin yaşamını yitirdiği İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’ni bu akşam ziyaret etti.

Erbaş, “Devlet, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması bizim için çok önemli bir zenginliktir. Böyle bir kültürün, medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz inşallah” dedi.

Erbaş, ziyaret sonrasında kilise önünde şu açıklamayı yaptı:

“Biz kilisenin rahibini, yetkililerini ziyaret ettik. Hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de başsağlığı diledik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki farklılıklar, bizim zenginliğimizdir. Mabetlerin hele ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır. Hangi dinin mabedi olursa olsun sadece camiler değil; kiliseler, diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre. Dolayısıyla bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Devlet, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması bizim için çok önemli bir zenginliktir. Bizim medeniyetimiz tarihten bu yana farklı inançlardan, kültürlerden insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve dünyaya örnek olan bir devlettir, vatandır. Böyle bir kültürün, medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz inşallah. Devletimiz büyük. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, yetkililerimiz mutlaka bu olayı çözecektir en kısa zamanda. Saldırganlar yakalanacak ve cezalarını göreceklerdir. Vefat eden kardeşimize, kardeşimizin bütün yakınlarına ben başsağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayız. Ne kiliselerde ne havralarda, sinagoglarda ne camilerde ne burada ne başka yerlerde bir daha bu tür acı ve üzüntü verici olaylar inşallah yaşanmaz.”