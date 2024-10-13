Minare İmamın Aracına Devrildi

Karabük'te fırtına nedeniyle bir minare devrildi. Minarenin devrilmesi sonucu imamın aracı da zarar gördü.

Son Güncelleme:
Minare İmamın Aracına Devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi. Olayda, imamın park halindeki otomobili zarar gördü.

Minare İmamın Aracına Devrildi - Resim : 1

Safranbolu'da gece saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtınada Çıraklar köyü Yukarı Mahalle’deki caminin minaresi devrildi. Minarenin altında kalan imam Abdulsamet Şahin’in 34 DK 8540 plakalı otomobili zarar gördü.

Minare İmamın Aracına Devrildi - Resim : 2

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor
Kararan Gümüşleri Anında Parlatan Yöntem: 1 Damlası Bile Eskisi Gibi Yapıyor Kararan Gümüşleri Anında Parlatan Yöntem: 1 Damlası Bile Eskisi Gibi Yapıyor
İzmir'de Korkunç Olay: Su Deposunda Bulundu İzmir'de Korkunç Olay: Su Deposunda Bulundu
AFAD uyardı! 12 İle Sağanak Yağış Vuracak AFAD uyardı! 12 İle Sağanak Yağış Vuracak