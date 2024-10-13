AFAD uyardı! 12 İle Sağanak Yağış Vuracak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 il için uyardı. Yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme:
AFAD uyardı! 12 İle Sağanak Yağış Vuracak

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Manyas, Bandırma, Bursa merkez, Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor
Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter
Muğla'da Vatandaşlara Kan Bağışı Daveti Muğla'da Vatandaşlara Kan Bağışı Daveti
"Golden Odyssey" İsimli Mega Yat Marmaris'te "Golden Odyssey" İsimli Mega Yat Marmaris'te