İzmir'de Korkunç Olay: Su Deposunda Bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesindeki su deposunda bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

İzmir'de Korkunç Olay: Su Deposunda Bulundu

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ihbar üzerine Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki su deposunda yaptığı incelemede bir erkeğe ait ceset buldu.

Tabancayla intihar ettiği değerlendirilen kişinin üzerinden 7 Ekim'de Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi Özge Polat'ı silahla yaralayarak kaçan Serkan Yıldız'a ait kredi kartları bulundu.

Olay yerinde bulunan tabancanın çapının da yaralama olayında kullanılanla aynı olduğu belirlenirken ceset, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 7 Ekim'de işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, eski eşi Serkan Yıldız tarafından silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan Yıldız yakalanamamıştı.

Kaynak: AA

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