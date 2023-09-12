Mide kanaması geçirmişti: Mağarada mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey günler sonra kurtarıldı

Mersin’de, Morca Mağarası’nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD’li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

Son Güncelleme:

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim insanından oluşun grup, keşif için 3 Eylül’de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası’na inmiş, ekip üyelerinden ABD’li bilim adamı Mark Dickey’in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel ile başlanmıştı. Mağaraya giren doktorlar bilim adamına müdahale etmiş, geçtiğimiz pazar günü de güçlenen bilim adamını mağaradan çıkarma çalışması başlatılmıştı. Bilim adamını çıkarma çalışması 9. gününde tamamlandı.

ABD’li bilim adamı Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türk yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Mağaradan çıkartılan bilim insanı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Bilim insanı burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin ABD
Son Güncelleme:
RTÜK'ten Sputnik'e soruşturma: Konu, grev RTÜK'ten Sputnik'e soruşturma: Konu, grev
Akbelen'de jandarma direnişçilerin bulunduğu alana müdahale etti: 'Ağaçlar yeniden katledilebilir' endişesi Akbelen'de jandarma direnişçilerin bulunduğu alana müdahale etti
İlker Kaleli herkesi üzmüştü! Sevindiren haber sonunda geldi... İlker Kaleli herkesi üzmüştü! Sevindiren haber sonunda geldi...
Çok etkili karışım! Tavayı parlatıyor ve dibindeki yanıkları söküp atıyor... Çok etkili karışım! Tavayı parlatıyor ve dibindeki yanıkları söküp atıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı!
Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı: Beklediği rakamı açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı
Buralarda oturanlar dikkat! İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe açıklandı İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe açıklandı
MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı