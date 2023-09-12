Akbelen'de jandarma direnişçilerin bulunduğu alana müdahale etti: 'Ağaçlar yeniden katledilebilir' endişesi

Muğla’nın Milas ilçesinde ilçesindeki İkizköy mevkiinde bulunan Akbelen'i abluka altına alarak direnişçilere jandarma müdahale etti. Direnişçilerin eşyalarına el konulurken, ekiplerin kimseyi alana sokmadığı bildirildi.

Limak ve İçtaş Holding’in ortak iştiraki olan YK Enerji, İkizköy yakınında bulunan linyit madenini genişletmek amacıyla tüm engellemelere ve tepkilere rağmen 24 Temmuz’da Akbelen Ormanı’nda ağaç kıyımına başlamış ve yaşam savunucuları ile köylüler alandaki diğer ağaçların eksilebileceği endişesiyle alanı terk etmemiş ve ağaçları korumaya devam etmişti.

BİR YURTTAŞ GÖZALTINA ALINDI

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, bugün, nöbet alanına jandarmanın girdiği ve sinyal bozucu (jammer) araçlarıyla iletişimin engellendiği duyuruldu. Nöbet alanındaki aktivist Bursa Su Kolektifi’nden Ahmet Tatar’la iletişim sağlanamadığı belirtildi. Avukat İsmail Hakkı Atal‘ın bildirdiğine göre Tatar, gözaltına alındı.

İkizköylülerden Nejla Işık, Aytaç Yakar ve Güler Döşeme, barikatı aşarak nöbet alanına girmeye çalıştığında kolluk güçleri tarafından engellendi. Alanda bulunan direnişçilerin eşyalarına da el konulduğu kaydedildi.

AĞAÇ KESİMİNİN BAŞLAYACAĞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yaşam savunucuları, nöbet alanına yapılan jandarma müdahalesinin ardından burada bulunan apaçların da kesilebileceğinden endişe ediyor. 31 Temmuz’da Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada artık alandaki ağaçların kesilmeyeceği belirtilmişti.