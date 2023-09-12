RTÜK'ten Sputnik'e soruşturma: Konu, grev

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sputnik Türkiye bürolarından gazetecilerin işten çıkarılmasıyla ilgili şikayet dosyasını incelemeye aldı.

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RTÜK'ten Sputnik'e soruşturma: Konu, grev

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 27’nci gününde devam ediyor.

Bu süreçte Sputnik’te yaşanan işten çıkarmalara ilişkin RTÜK’e birçok şikayet başvurusunun yapıldığı öğrenildi. Söz konusu şikayetlerde; “Anayasa, ILO Sözleşmeleri, başta 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini ihlal edildiği” belirtildi.

RTÜK Başkanlığı da bu şikayetleri incelenmek üzere hukuk müşavirliğine gönderdi. RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sputnik’te yaşanan işten çıkarmalar Üst Kurul’da, “Sendikal faaliyet nedeniyle açık şekilde bir gözdağı” olarak değerlendiriliyor.

Hukuk müşavirliğinin incelediği şikayet başvurularının raporlaştırılmasının ardından bu ay içerisinde RTÜK gündemine alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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