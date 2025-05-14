Bakanlık Hileli Ürünleri İfşa Etti: Et Diye Sakatat, Kuzu Diye Tavuk!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıdalarla mücadele kapsamında gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bir kez daha güncellenen liste, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan son veriler, özellikle et ve et ürünlerinde yapılan sahtekarlıkların boyutunu gözler önüne serdi.

Listede yer alan firmalarda dana ya da kuzu eti olarak satılan ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve deri dokusu gibi içeriklerin tespit edilmesi dikkat çekti.

İşte listede yer alan o restoranlar:

- İzmir Karşıyaka'da faaliyet gösteren "ATM Tedarik Gıda - Konyalı Restaurant" adlı işletmenin, dana-kuzu karışımı olarak satılan pide harcı ürününde kanatlı eti tespit edildi.

- İstanbul Bağcılar'daki "Saray Kebap - Muhammed Yaman" isimli işletmenin lahmacun harcı ürününde taşlık (sakatat) bulunduğu belirlendi.

- Pendik'teki "Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu - Kasım Fidan" adlı firmada ise dana etli olarak sunulan etli ekmek harcında yalnızca kanatlı eti değil, aynı zamanda kalp, karaciğer ve taşlık gibi sakatatlar yer aldı.

- Bursa Nilüfer'de hizmet veren "1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası - Adnan Tuğ" işletmesinin dana eti diye sattığı pide harcında deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık bulunduğu bildirildi.

- Antalya Muratpaşa'da faaliyet gösteren "Kasap Halil (Volkan Kasap) - Volkan Bilgiç" tarafından satışa sunulan rulo kıymalık ette ise kanatlı eti bulunduğu belirtildi.

Sağlığı tehdit eden bu tür uygulamalarla mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan yetkililer, ihlal tespit edilen firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. Taklit ve tağşiş yapan firmalara yasal işlem uygulanacağı da duyuruldu.