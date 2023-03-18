MHP'li başkanlar trafik kazası geçirdi

Nevşehir'in MHP'li Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında geçirdi.

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MHP'li başkanlar trafik kazası geçirdi

Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında yaralandı.

Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı 50 KB 002 plakalı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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