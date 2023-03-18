Meral Akşener'den canlı yayında Muharrem İnce yorumu: 'Hainlikle suçlayanları esefle kınıyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TV100'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Haftanın Panaroması programına katıldı.

Akşener, Altılı Masa'da yaşanan krizle ilgili, "Bu partili cumhurbaşkanlığı meselesinin yaptığı yanlışlıklar bir insanın bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olması ne demek? Aldığım bilgiye göre öyle. Yetkilerin devredilmesi gerekirken bir kişi de toplanması insan haklarına aykırı. Cumhurbaşkanlığını kazanmalıyız, ikincisi ise Meclis’i kazanmalıyız. Burada doğru söyleyecek birisine ihtiyaç var. Sonuçta bir 6’lı Masa kuruldu. Adaylık döneminde bir kriz çıktı, sonra tekrar ortak akıl devreye girdi ve bu formül üretildi" dedi.

Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce hakkında ise "Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasını esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"2021 yılında cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ettim. Başbakanlığa adayım ama bunu da pazarlık konusu asla yapmadığımı defalarca söyledim. Partim birinci parti çıkmalıdır ve çıktığı takdirde ben başbakan olacağım. Çıkmadığı takdirde olamazsın. Biz seçmene kendimizi doğru tanıtabilirsek birinci parti çıkarız. Çıkamadığımız zaman sayın Kılıçdaroğlu ve başka bir kişiyle herhangi bir pazarlık yapmadım. Bunu da defalarca söyledim.

Ömrüm geçti iftiraya uğrayarak. Gelmiş geçmiş en rahat iletişim kurulan İçişleri Bakanı'yım ben.

MUHARREM İNCE YORUMU

Sayın İnce ile biz, 2018'de Millet İttifakı'nın Temel Bey ile 3 adaylığını yaptık. Dedik ki ikinci tura kalanı diğerleri destekleyecek. Biz sayın İnce ile bir taraftan rakibiz, bir taraftan da saygılı bir şekilde kampanya yaptık.

Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Millet İttifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok.

Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasını esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu sadece HDP'yi değil, tüm siyasi partileri ziyaret ediyor. O görüşmelerde bir sakınca yok. Ama şöyle bir durum var: HDP bir dönemde AKP'nin partneriydi. Onun karşılığı olarak ben MHP'liydim o zaman bizle ilgili kötü bir Türk Milliyetçiliği tarifi vardı. Sonra 'Seni başkan yaptırmayacağız ile' süreç başka bir yere evrildi.

Ekmeleddin İhsanoğlu daha sonra MHP'den milletvekili adayı oldu. 2014'den sonra HDP'nin partnerliği devam etti. Daha sonra papaz olma durumu oldu. Sonuçta HDP, başkaları üzerinde sopa olarak kullanılan bir aparat haline getirildi AKP tarafından.

Bu ülkede oyunu çeşitli partilere veren Kürtler var. 31 Mart'tan beri bir çirkinlik yaşanıyor bu ülkede. İpin ucu kaçtı bu ülkede. Bir oy için Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyacaksınız, bir yandan da İYİ Parti'nin CHP'nin Kürt Meclis üyelerinin kimlikleri ile ifşa edildi. "

Kaynak: Gerçek Gündem