Fatih Altaylı ile Pelikancı isim arasında polemik: 'Kendine don al o renk koçum'

Pelikancı Selman Öğüt'ün hakkında "Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum" yorumunu yaptığı gazeteci Fatih Altaylı'nın Öğüt'e verdiği yanıt gündem oldu.

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Fatih Altaylı ile Pelikancı isim arasında polemik: 'Kendine don al o renk koçum'

Gazeteci Fatih Altaylı, 'evlatlık depremzede' fetvasından sonra "kasten suizanda bulunulduğunu" iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet İşleri'ne sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermiş, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün logosunu paylaşmıştı. Fatih Altaylı'nın bu yanıtla içinde 'Kasımpaşa' kelimesinin geçtiği ve 'umurumda bile değil' anlamına gelen argo bir cümleye gönderme yaptığı 'tahmin' edilmişti.

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ALTAYLI'NIN YANITI GÜNDEM OLDU

Selman Öğüt, Altaylı'nın söz konusu açıklamalarına gönderme yaparak "Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

Altaylı ise Öğüt'e verdiği yanıtta, "O rengi çok seviyorsan kendine don al o renk koçum" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'nin girişimleri geçilen çoklu baro sistemi de Altaylı ve Öğüt arasında gerginlik yaratmış; Öğüt'ün “İstanbul’da 50 bine yakın avukat var. Baro kuralım dedik, aylardır 2000 imza toplanamadı. Bu ayıp bize yeter" sözlerine ilişkin Altaylı, "Teşekkürler Selman Öğüt ve benzerleri. En umutsuz anımda, umudumu taze tutmayı başardığınız için" ifadelerini kullanmıştı.

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