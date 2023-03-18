'Hükümet istifa' sesleri şimdi de Haluk Levent konserinde
İstanbul'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlenen konserde; Haluk Levent sahne aldığı sırada seyirciler "Hükümet istifa" sloganları attı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından stadyumlarda atılan "Hükümet istifa" sloganları konserlerde de atılmaya başlandı.
HALUK LEVENT KONSERİNDE 'HÜKÜMET İSTİFA' SLOGANI
İstanbul'daki Volkswagen Arena'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak bir konser düzenledi. Konserde Gazapizm, Ceza, Göksel ve Haluk Levent sahne aldı.
Haluk Levent sahneye çıktığı esnada ise dinleyiciler "Hükümet istifa" sloganları attı.
Sahneye Gazapizm çıktığında da benzer sloganın atıldığı görüldü.
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