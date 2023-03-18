Fuat Oktay açıkladı: Depremlerde can kaybı sayısı 49 bin 589'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 bin 589'a yükseldiğini açıklayan Oktay, şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.

"ŞANLIURFA'DA ABONELERİN YÜZDE 50'SİNE SU ULAŞTI"

Oktay ayrıca "Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak" dedi.

YAKLAŞIK 35 MİLYAR LİRA YATIRILMADI

Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan ve tartışma konusu olan toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin liraya ilişkin de konuşan Oktay, "Taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır" ifadelerini kullandı.