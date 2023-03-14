Fatih Altaylı'dan AKP'li Dağ'a sert yanıt: Erkan Baş'a 'enflasyonu nasıl uçurdunuz?' diye mi soracaktım?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Fatih Altaylı'nın Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile Habertürk TV'de yaptığı programı eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajında Dağ, "Yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer moderatör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş" ifadesini kullandı.

Habertürk’te Teke Tek programını izlerken yayında bir moderatör ve bir TİP’li var zannediyorduk. Meğer modaratör yokmuş, iki TİP’li muhabbet ediyormuş. pic.twitter.com/6k0O0S1sJ1 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) March 13, 2023

Gazeteci, iktidar partisi yöneticisine bugün yayımlanan köşe yazısında yanıt verdi. İlk olarak kendisinin 'moderatör' olmadığını söyleyen Altaylı, kelimelerin anlamlarıyla ilgili 'bilgi verdikten' sonra şunları kaydetti:

"Erkan Baş’ın üzerine fazlaca gitmediğim değil ama gidemediğim doğrudur. Çünkü hiçbir zaman yetkili konuma gelmemiş bir partinin yöneticisi. Bu yüzden de kendisine yaptıkları üzerinden ya da yetkisi olup da yapmadıkları üzerinden soracağım fazla bir şey yoktu.

'ENFLASYONU NASIL UÇURDUNUZ?' DİYE Mİ SORACAKTIM?'

'Deprem sonrası kurtarma çalışmalarında niye geç kaldınız' mı diyecektim, 'Milyonlarca Suriyeli mülteciyi niye kabul ettiniz mi!' diye soracaktım, 'Hangi akla hizmetle aldığınız ekonomik kararlarla ile 2 yıl içinde enflasyonu nasıl uçurdunuz, kurları nasıl 2 katına çıkardınız' merakımı gidermelerini mi isteyecektim!

Bu yüzden daha çok kendisini ve partisini tanımaya çalıştım. Üstelik, beni eleştiren bu beyefendinin, çanak soruların sorulduğu, yanıtların soruların içinde verildiği ve konuğun övgülere boğulduğu programlarla ilgili olarak bugüne dek hiçbir eleştirisini duymadım.

'TİPSİZ OLMAK MI GEREKİYOR?'

Acaba burada sorun 'Tip' mi! Böyle eleştirilere muhatap olmamak için tipsiz olmak mı gerekiyor. İltifatına teşekkür ederim ama emin olsun ki kendimi hiç de tipli bulmuyorum."