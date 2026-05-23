MHP Lideri Devlet Bahçeli: Siyaset Çıkar Yarışı Değildir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek konuşmasına başlayan Bahçeli, bilginin, kültürel değerler ve erdemle birleştiğinde toplumda karşılık bulacağını belirterek Türk düşünce mirasında ahlak vurgusu yaptı.

'DEVLETLE KAVGAYA TUTUŞANLARIN YAPTIĞI...'

Konuşmasında siyaset kurumunun felsefesine ve işlevine dair net sınırlar çizen MHP Lideri, muhalif odaklara ve devlet mekanizmalarıyla çatışan aktörlere sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli, siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretme sanatı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Biz tarihin doğru yerinde duruyoruz. Yaşadığımız coğrafya tarihinin sırtımıza yüklediği sorumluluklarla olanlara çözümsüzlükle bakmıyoruz. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacaktır."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR KARDEŞLİK PROJESİDİR'

MHP'nin son dönemde durduğu stratejik konumu ve vizyonunu "Terörsüz Türkiye" kavramı üzerinden temellendiren Bahçeli, bunun geçici bir söylem değil, köklü bir devlet aklı olduğunu dile getirdi.

Bölgesel çatışmaların gölgesinde Türkiye'nin kendi iç barışını tahkim etmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye huzur için tarihi sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar karşısında zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı, milletimizin huzurunu rehber edinmeliyiz" dedi.

'İRAN'DAN SONRAKİ HEDEF TÜRKİYE İDDİASI BOŞA ÇIKACAK'

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve bölgesel denklemler üzerinden Türkiye'ye yönelik üretilen senaryolara da set çeken MHP lideri, megakentlerin ve uluslararası platformların gündemindeki o iddiaya doğrudan yanıt verdi.

Üzerinde yaşanılan toprakların büyük imparatorlukların coğrafyası olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır. İnancımız tamdır, gözümüz keskindir, amacımız hak yoludur" diyerek ülkenin her türlü bölgesel tehdidi bertaraf edecek güçte olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi