Mezarlıkta Öldürülmüştü! 6 Yaşındaki Şirin'in Otopsisinde İstismar Bulgusu

31 Ekim’de babaannesinin evinin önünde oynarken kaybolan, gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada küçük kız çocuğunun otopsisinde cinsel istismar bulguları tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

31 Ekim’de ilçede kaybolan minik Şirin’in cansız bedeni gece saatlerinde Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu. Şirin ile görünen kağıt toplayıcısı Mustafa Örün, sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.

“200 TL İSTEDİ BOĞDUM” DEMİŞTİ

Örün ilk ifadesinde, “Çocuk para istedi. Vermedim. Peşime takıldı. Mezarlığın orada tekrar 200 TL istedi. Kovalayınca küfür etti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Kızı üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım” demişti.

Dün, Şirin Elmas’ın katil zanlısı Mustafa Örün ile yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA