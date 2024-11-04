6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan Dondurdu

Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Şirin'in katili Mustafa Örün ile mezarlığa yürüdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Mustafa Örün'ün Şirin'i öldürdükten sonra kameralara yansıyan görüntüdeki sakinliği ise kan dondurdu.

Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan Dondurdu - Resim : 1

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor. Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.

6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan Dondurdu - Resim : 2

Farklı bir görüntüde ise Mustafa Ören'in Şirin'i katlettikten sonra sakince konteynerde çöp aradığı anlar yer alıyor.

Şirin'in Ardından Acı Tablo! 50 Bin Çocuk Sokakta Ölümle Burun BurunaŞirin'in Ardından Acı Tablo! 50 Bin Çocuk Sokakta Ölümle Burun BurunaGüncel

6 Yaşındaki Şirin'in Mezarına da Gelinlik Bırakıldı! 'Bir Kız Çocuğunun Tek Hayat Gayesi Gelin Olmak Mı?'6 Yaşındaki Şirin'in Mezarına da Gelinlik Bırakıldı! 'Bir Kız Çocuğunun Tek Hayat Gayesi Gelin Olmak Mı?'Güncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bir Çocuğun Ölümüne Neden Olmuştu... Fatma Zehra Kınık'ın Davasında Kritik Gelişme! Fatma Zehra Kınık'ın Davasında Kritik Gelişme
Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor
Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor
Mide Bulandıran Olay, Yetkililer Son Anda Fark Etti: Kilolarca At Etini İnsanlara Yedireceklerdi Mide Bulandıran Olay! Yetkililer Son Anda Fark Etti