6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan Dondurdu
Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Şirin'in katili Mustafa Örün ile mezarlığa yürüdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Mustafa Örün'ün Şirin'i öldürdükten sonra kameralara yansıyan görüntüdeki sakinliği ise kan dondurdu.
Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor. Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.
Farklı bir görüntüde ise Mustafa Ören'in Şirin'i katlettikten sonra sakince konteynerde çöp aradığı anlar yer alıyor.
Kaynak: DHA