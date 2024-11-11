Oğluna Hesap Açıp Uygunsuz Görüntülerini Satan Anneye İnceleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 8 ay süren evliliklerinin ardından boşanan S.A. ve N.K. çiftinden N.K. iddiaya göre, 2 yaşındaki oğlu U.L.A. adına bir sosyal medya kanalı açıp, kendine ait uygunsuza görüntülerini buraya yükledi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ PARAYLA SATTI

Görüntüleri izlemek isteyenlerden de 5 bin lira abonelik ücreti isteyerek, görüntüleri satmaya başladı. Eski eşinin çocuğunu emzirirken de fotoğraflar paylaştığını öne süren baba S.A. eski eşi hakkı hakkında suç duyurusunda bulundu.

“SAPIKÇA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR”

Velayeti almak istediği belirten baba S.A. "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K.'nin, cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor” diyerek sitem etti.

“OĞLUMA HARCIYORUM”

Geçimini bu yolla sağladığını belirten anne N.K. “Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum” diyerek kendini savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü N.K. hakkında, inceleme başlattı.

Kaynak: DHA