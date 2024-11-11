Narin'in Kuzeninden İtirafçı Nevzat'a Tehdit: 'Bu İşin Sonunu...'

Diyarbakır’da kaybolmasından 19 gün sonra cansız halde bir dere yatağında bulunan Narin’in katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü: Davada, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve itirafçı Nevzat Güran’ın tutukluluklarına devam kararı verildi.

İlk duruşmanın ardından Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Devran Güran, paylaşımında Nevzat Bahtiyar’ı tehdit etti. Devran Güran, paylaşımına “Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi Nevzo?” yazdı.

Öte yandan, Devran Güran’ın Instagram’daki biyografi kısmındaki ifadeler de dikkat çekti. Söz konusu kısımda, "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Devran Güran, bu paylaşımlarının ardından hesabını kapattı.