Metroda Korkunç Ölüm! Osmanbey İstasyonunda Raylara Düşen Genç Hayatını Kaybetti

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey istasyonunda akşam saatlerinde korkunç olay yaşandı. Raylara düşen 22 yaşındaki Dalyan G., olay yerinde hayatını kaybetti, hatta seferler bir süreliğine durdu.

İstanbul’un en yoğun raylı sistem hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda saat 22.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Osmanbey İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşen Dalyan G. (22), raylara düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından istasyondaki vatandaşların ihbarıyla bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin raylar üzerinde yaptığı ilk incelemede, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Dalyan G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaşanan olay nedeniyle metro hattında güvenlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte seferler geçici bir süreliğine durdurulurken, istasyonlarda yoğunluk oluştu. İncelemelerin sona ermesi ve rayların temizlenmesinin ardından M2 hattındaki seferler yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

