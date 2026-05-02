Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ın Genç Adayına Stratejik Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 'Kalkınma Yolu'ndan terörle mücadeleye kadar uzanan geniş bir iş birliği haritası çizdi. Erdoğan, Irak’ın istikrarı için kapsayıcı bir hükümet vurgusu yaparken, Türkmenleri 'kardeşlik köprüsü' olarak nitelendirdi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ın Genç Adayına Stratejik Tebrik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

İSTİKRAR VE KAPSAYICILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylığı nedeniyle tebrik ettiği Zeydi’ye olan güvenini dile getirerek, Irak’ın ihtiyacı olan "kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı" hükümetin süratle kurulması temennisinde bulundu. Görüşmede, Türkiye'nin Irak ile olan iş birliğinin sadece komşuluk değil, "kurumsal ve stratejik" bir zemine oturduğu vurgulandı.

MASADA KALKINMA YOLU VE GÜVENLİK VAR

İlişkilerin yeni dönemde daha da ileri taşınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş birliğinin öncelikli başlıklarını şöyle sıraladı:

  • Kalkınma Yolu Projesi: Bölgesel ticareti kökten değiştirecek dev ulaşım koridorunda kararlılık.
  • Kritik Başlıklar: Terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma alanlarında kurumsal ivme.
  • Müstesna Unsur Türkmenler: Irak Türkmenlerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağını pekiştiren rolüne özel vurgu.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Irak
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tarihi Likya Yolu'nda Korku Dolu Anlar: 5 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı Tarihi Likya Yolu'nda Korku Dolu Anlar
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ankara'da Mevsimler Karıştı: Mayısta Kar Sürprizi Ankara'da Mevsimler Karıştı: Mayısta Kar Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu
Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı! Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!
Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?' Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak'
Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede