Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ın Genç Adayına Stratejik Tebrik

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

İSTİKRAR VE KAPSAYICILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylığı nedeniyle tebrik ettiği Zeydi’ye olan güvenini dile getirerek, Irak’ın ihtiyacı olan "kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı" hükümetin süratle kurulması temennisinde bulundu. Görüşmede, Türkiye'nin Irak ile olan iş birliğinin sadece komşuluk değil, "kurumsal ve stratejik" bir zemine oturduğu vurgulandı.

MASADA KALKINMA YOLU VE GÜVENLİK VAR

İlişkilerin yeni dönemde daha da ileri taşınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş birliğinin öncelikli başlıklarını şöyle sıraladı:

Kalkınma Yolu Projesi: Bölgesel ticareti kökten değiştirecek dev ulaşım koridorunda kararlılık.

Kritik Başlıklar: Terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma alanlarında kurumsal ivme.

Müstesna Unsur Türkmenler: Irak Türkmenlerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağını pekiştiren rolüne özel vurgu.

Kaynak: AA