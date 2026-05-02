Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!

Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk meşalesini yakmak için Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’na çıkan Galatasaray, erken öne geçtiği mücadelede sahadan 4-1’lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi sergilediği futbolla lideri devirirken, şampiyonluk yarışı matematiksel olarak gelecek haftaya taşındı.

YUNUS’UN GOLÜ YETMEDİ

Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray, henüz 9. dakikada Yunus Akgün’ün bu sezonki 10. golüyle 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Samsunspor, 23. dakikada Marius Mouandilmadji ile dengeyi kurdu.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 57’de Cherif Ndiaye ile öne geçerken; Marius (71') ve Ndiaye’nin (83') ikinci golleri skoru 4-1’e taşıyarak Aslan’ı şoka uğrattı.

GÜNAY’A KIRMIZI, SANE’YE DİREK

Maçın 60. dakikasında Leroy Sane’nin şutunun direkten dönmesi Galatasaray adına talihsizlik olurken, asıl darbe 63. dakikada geldi.

Osimhen’in hatalı geri pasında kalesini terk eden Günay Güvenç, ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu kartla 10 kişi kalan Galatasaray’da kaleyi altyapıdan yetişen 27 yaşındaki Batuhan Şen devraldı ve ilk lig maçına bu kritik atmosferde çıktı.

OKAN BURUK’UN İLK SAMSUNSPOR YENİLGİSİ

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki tüm mağlubiyetlerini (4) deplasmanda almış oldu. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk, kariyerinde Samsunspor’a karşı ilk kez puan kaybı ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılıların Karadeniz ekibi karşısındaki 9 maçlık galibiyet serisi de bu ağır skorla son buldu.

ŞAMPIYONLUK KENDİ SAHASINA KALDI

Samsun’da fırsat tepen Galatasaray, gözünü önümüzdeki haftaya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 33. haftada kendi seyircisi önünde konuk edeceği Hesap.com Antalyaspor’u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin sonucuna bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: Haber Merkezi