Ankara'da Mevsimler Karıştı: Mayısta Kar Sürprizi

Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, baharın ortasında kış manzaraları oluşturdu. Çubuk ilçesinin 1900 rakımlı meraları beyaza bürünürken, bölge halkı Mayıs karını "bereket" olarak karşıladı.

İlkbaharın gelişiyle çiçeklerin açtığı Ankara’da, yüksek kesimler güne sürpriz bir kar örtüsüyle uyandı. Çubuk ilçesinin özellikle 1500 ile 1900 rakım arasında kalan Yukarı Çavundur bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede ormanlık alanları ve meraları beyaza bürüdü.

BAHARIN ORTASINDA KIŞ MANZARASI

Yıldırım Beyazıt yaylaları ve çevresindeki ormanlar, mayıs ayında alışılagelmişin dışında görüntülere sahne oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte bölge, ocak ayı manzaralarını aratmadı.

'BEREKET İÇİN DUA ETMİŞTİK'

Mayıs ayında gelen karı şaşkınlık ama bir o kadar da memnuniyetle karşılayan bölge sakinlerinden Erol Çakır, "Kar ve yağmur için dua etmiştik. Rabbim dualarımızı kabul etti, bu yıl bereketli geçiyor. Mayıs ayında karla karşılaşmak şaşırtıcı ama bereketiyle geldi" dedi.

Bölgedeki çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da yağışların yeraltı suları ve meralar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, Ankara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının kısa süreli aralıklarla devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kent merkezinde ise serin ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor.

Kaynak: AA

