Tarihi Likya Yolu'nda Korku Dolu Anlar: 5 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Muğla’nın dünyaca ünlü Likya Yolu’nda yürüyüş yaparken ayağı kırılan 38 yaşındaki Eren Ö., ekiplerin zamana karşı yarıştığı 5 saatlik zorlu bir operasyonla sarp araziden tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Eren Ö. (38) Kabak Koyu yakınlarında dengesini kaybederek düştü.

Eren Ö.'nün hareket edememesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

5 SAATTE KURTARILDI

Ayağında kırık olduğu belirlenen Eren Ö., ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sedye ile bölgeden çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

