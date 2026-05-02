Beylikdüzü'nde Can Pazarı: 4 Araç Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyreden, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların D-100 kara yolundan kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA