Beylikdüzü'nde Can Pazarı: 4 Araç Birbirine Girdi

İstanbul Beylikdüzü’nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Araçlarda sıkışan ve yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, D-100 kara yolunda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyreden, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların D-100 kara yolundan kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

