Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasını tartışmaya açmak istediklerini belirterek, "15 yaşında uluslararası alanda bir girişimci olabilir bir çocuk. Niye bunu engelliyoruz?" dedi. Tekin, ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesine ilişkin çalışmaya henüz karar verilmediğini, özel okul fiyatlarına ilişkin denetim mekanizmasını ise ayrıntılı olarak anlattı.

"ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİNİ KISALTMAYI TARTIŞMAYA AÇIYORUZ"

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin bir planları olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Tekin, bunu bir plan olarak değil, tartışmaya açmak istediklerini söyledi. Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitimin 18 yaşı neredeyse doldurduğunu belirten Tekin, dünyada ortalama istihdama ve topluma katılma yaşının 27-28'lere çıktığı bir noktada bunun daha erkene çekilmesinin tartışıldığını ifade etti.

Tekin, "15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi diyorlar. Biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım? Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Kamuoyu tartışsın istiyoruz. Bugünden yarına bir plan değil bu" diye konuştu.

"YAZ TATİLİ UZAYACAK"

Ara tatillerin kaldırılıp yaz başına-sonuna eklenmesine ilişkin bir düşüncenin bulunup bulunmadığı sorusuna Tekin, bu konunun manipüle edilmek istendiğini söyledi. Çocukların tatillerinin kısılmayacağını vurgulayan Tekin, "Biz çocuklarımızın tatillerini falan kısmıyoruz. Tam tersine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun devam etmesini sağlayacağız. O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." dedi.

Bakan Tekin, bu uygulamanın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren başlayıp başlamayacağına henüz karar verilmediğini belirtti.

"ÖZEL OKUL FİYATLARINA MÜDAHALE DEĞİL, DENETİM"

Özel okul fiyatlarındaki yükseklikten şikayet eden velilere ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, standart hizmet ile ek hizmetlerin ayrıştırılması gerektiğini söyledi. Yüzme havuzu, yurt dışı dil kampları gibi ek hizmet sunan okulların fiyatlarının yüksek olmasının doğal olduğunu belirten Tekin, "Biz standart hizmetin fiyatını belirliyoruz. Geçen sene 82 okul 1 milyon TL'nin üzerinde fiyat verdi. Standart hizmette ortalamamız 400-500 bin TL bandında" dedi.

Tekin, özel okullara ilişkin denetim mekanizmasını şöyle anlattı: "Geçen sene 100 lira olan ücrete bu sene 200 lira alamazsın. Enflasyon oranında artış olabilir. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre 100 lira ise 130 lira olur, onu alırsın. Bunu bankacılık işlemleriyle denetleyebiliyoruz."

Veli ile okul arasında yapılan sözleşmelerde kayıt dışı ödemelere dikkat çeken Tekin, "Normalde 1,5 milyon lira olan fiyatı sana 900 bin liraya yapalım ama 300-500 bin lirayı elden ver derse, ben o elden verileni görmüyorum. Bu kayıt dışı" uyarısında bulundu.

"ÖZEL OKULUN KİTABINA İHTİYAÇ YOK"

Özel okullardaki kitap ve kıyafet fiyatlarına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, LGS sorularının tamamının Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplardan çıktığını, üniversite sınavı sorularının da aynı şekilde olması için çalıştıklarını söyledi. Tekin, "Velilerin özel okulun verdiği hiçbir kitaba ihtiyacı yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi