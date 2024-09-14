Metro İstanbul'dan Ek Sefer Duyurusu
Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmasının öncesinde Metro İstanbul'dan ek sefer açıklaması yapıldı. Kurumun açıklamasında 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı bildirildi.
İstanbul’da bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasının öncesinde Metro İstanbul’dan ek sefer açıklaması geldi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, 20.00’de Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç nedeniyle 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı duyuruldu.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca, "14 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Rizespor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır” denildi.