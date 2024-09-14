Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü!

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş Trafik kazası
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