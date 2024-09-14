Narin Cinayeti: Amca Salim'in 15 Yaşındaki İşçisinin İfadesi Ortaya Çıktı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ramazan Aksoy, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

MESAJLAR DOSYADA

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme” suçlamasıyla tutuklanan Atasoy'un soru cevap biçiminde alınan ifadesi de ortaya çıktı.

İşte Ramazan Atasoy'un o ifadesi:

SAVCI: Salim Güran ile 21/08/2024 günü 08:33, 15:52, 18:37, 18:51, 18:52, 18:54'te yapmış olduğunuz görüşmelerin içeriğini söyleyiniz.

Ramazan Atasoy: Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum.

SAVCI: Salim Güran'ın yanınıza 14:00-15:00 sıralarında geldiğini ve uzun süre yanınızda kaldığını, sadece üst değiştirmek için 5-10 dakikalığına ayrıldığını beyan ettiniz. Ancak eşinin alınan beyanında, 14:30'da eve geldiklerini, evde beraber yemek yediklerini, Salim'in bir süre evde dinlendiğini, bir süre sonra evden ayrıldığını beyan ettiği, ayrıca Salim'in 02/09/2024 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde, evinden çıktıktan sonra Hüseyin Güran'ın evine gittiğini, orada 5-10 dakika oturduktan sonra sondajın oradaki tarlaya gittiğini söylediği, bu hususun ifadenizdeki zamanlarla çeliştiği; çelişkiler hakkında diyecekleriniz nelerdir.

Ramazan Atasoy: Bu çelişkilere diyecek bir şeyim yoktur.

SAVCI: Salim Güran yanınızdayken eve üstünü değiştirmeye gittiğini beyan ettiniz. Ancak Salim Güran'ın, 02/09/2024 günü alınan ifadesinde, eve geldiğinde üstünü değiştirdikten sonra evden çıktığını beyan ettiği, bu hususun sizin beyanınızla çeliştiği, çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?

Ramazan Atasoy: Salim bana böyle dedi.

SAVCI: Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim'in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiği, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?

Ramazan Atasoy: Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı olay günü gerçekleşmemişti.

Savcı: Salim'in telefonu saat 20:00'de çalıp Narin'in kaybolduğu haberi gelene kadar tarladan ayrılmadığınızı beyan etmenize rağmen Salim'in, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde, 'Ramazan ve iki kız kardeşi benim arabama bindiler, onları köylerine (köyleri Uzunbahçe) götürdüm" beyanı ile sizin beyanınız çelişmektedir. Çelişki hakkında ne dersiniz?

Ramazan Atasoy: 21/08/2024 tarihinden 1 veya 2 gün önce kız kardeşlerim tarlaya gelmişlerdi. Onları Salim arabası ile köye götürmüştü. Ancak olay günü kardeşlerim tarlaya gelmemiştir.

Savcı, Nevzat Bahtiyar (Tutuklu itirafçı) isimli şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu...

Ramazan Atasoy: Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam.

SAVCI: Salim Güran'ın aracının sol ön şoför koltuğunda Narin Güran'a ait DNA çıkması ile ilgili beyanı alınan Nevzat Bahtiyar'ın, Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini, kendisinin de gömdüğünü söylediği hususu hatırlatılarak bu hususta bildikleri soruldu.

Ramazan Atasoy: Bu hususta diyecek hiç bir şeyim yoktur. Konu ile ilgili bilgim yoktur.

Savcı, Nevzat Bahtiyar'ın alınan ifadesinde, 15:08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim'in kendisine Arif’in ahırının olduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek, "Hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre sonra yanına geldiğini ve Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği, sizin yukarıda alınan beyanınızda ise Salim'in 14:00'ten itibaren 20:00'a kadar yanınızdan ayrılmadığını beyan ettiğini ve çelişkiye düştüğünüz görülmekle bu çelişki soruldu...

Ramazan Atasoy: Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur.

Savcı; Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güral isimli kişiyi korumaya çalıştığı hususu soruldu...

Ramazan Atasoy: Ben Salim'i korumuyorum, Salim saat 14:00'ten sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı. Beyanım bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum.

Kaynak: Haber Global