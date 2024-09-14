Şüphe Üzerine Durdurulan Araçlardan Uyuşturucu Çıktı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde durdurulan 2 şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan 2 şüpheli araçta bulunan 3 şahıs üzerlerinde yapılan aramada; 4,07 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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