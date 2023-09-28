Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “İlimizde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışlar; 29 Eylül 2023 saat 00.00 ile aynı gün saat 09.00 saatleri arasında yaşanacak.

Kaynak: AA

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