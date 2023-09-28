TTB duyurdu... Bir günde 3 hekim yaşamına son verdi

TTB'den yapılan açıklamada, 3 genç hekimin aynı gün hayatına son verdiği bildirildi.

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TTB duyurdu... Bir günde 3 hekim yaşamına son verdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir günde 3 hekimin hayatına son verdiğini açıkladı.

TTB’den yapılan açıklamada, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan iki genç hekimin intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara'nın yaşamına son verdiği duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktor İntihar
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