TTB duyurdu... Bir günde 3 hekim yaşamına son verdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir günde 3 hekimin hayatına son verdiğini açıkladı.

TTB’den yapılan açıklamada, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan iki genç hekimin intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara'nın yaşamına son verdiği duyuruldu.

Aynı gün içinde Mersin'de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiği bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Üzgünüz ama öfkeliyiz de!



Hekimlik mesleğinin onuru, emeğimizin hakkı, çalışma koşullarımızın… https://t.co/kxQuQQYEZW — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 28, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem