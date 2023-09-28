Atatürk'e ve Bakan Yerlikaya'ya küfür eden Kuveytli hakkında tutuklama kararı

Abdülaziz E. Alhajri, Trabzon’da bir vatandaşın Arap bir turiste yumruk atması üzerine sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi hedef almış ve Atatürk’e yönelik açık hakarette bulunmuştu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girmiş, Bakan Ali Yerlikaya Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söylemişti. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında hakaretler yağdıran şahıs şunları söylemişti:

“Benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p*ç.”

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Alhajri hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, kararı sosyal medya hesabından şu cümlelerle paylaştı:

18/09/2023 tarihinde Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında avukatlarımız aracılığıyla yaptığım şikayet kapsamında az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.

Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır.

Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Saygılarımızla.