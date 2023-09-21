Atatürk'e hakaret eden Kuveytli Bakan Yerlikaya'ya da küfretti: Suç duyurusunda bulunulmuştu

Atatürk’e sosyal medyadan ettiği hakaretlerle gündeme gelen Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya da hakaret etti.

Kuveytli yazarın Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımının gündeme gelmesiyle Bakanlık devreye girerek şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S’ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt’te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Abdülaziz E. Alhajri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bu paylaşımının altına hakaret dolu bir cevap daha yazdı. Kuveytli yazar, şunları yazdı:

“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p*ç”