92 yaşındaki erkek, 78 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki bir erkeğin, 78 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldürdüğü bildirildi.

92 yaşındaki erkek, 78 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki şüpheli, 78 yaşındaki karısını tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yenioba Mahallesi'ndeki evin bahçesinde İ.Ö. (92) ile Sehliye Ö. (78) arasında tartışma çıktı. Evden av tüfeğini alan İ.Ö, karısı Sehliye Ö'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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