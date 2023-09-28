AYM'den ek MTV kararı: Düzenlemenin iptali talebi oy birliği ile reddedildi!

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti.

Son Güncelleme:
AYM'den ek MTV kararı: Düzenlemenin iptali talebi oy birliği ile reddedildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti.

İktidarın depremin yükünü yurttaşın sırtına yükleyen ek MTV düzenlemesi kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

CHP, kararı AYM'ye taşıyarak düzenlemenin iptalini talep etti.

Ek MTV, AYM'de bugün görüşüldü ve düzenlemenin iptali talebi oy birliği ile reddedildi.

NE OLMUŞTU?

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.


Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP MTV
Son Güncelleme:
Dosyadaki ayrıntı dikkat çekti: Ayhan Bora Kaplan cinayetten soruşturulabilir mi? Ayhan Bora Kaplan cinayetten soruşturulabilir mi?
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı herkesi hayran bıraktı! Değişim çok fazla Çağatay Ulusoy'un yeni imajı herkesi hayran bıraktı! Değişim çok fazla
Nur cemaati merkez açacak: Büyükada'da okulun hemen yanına tarikat kurumu Büyükada'da okulun hemen yanına tarikat kurumu
Gören patates veya balık kızartması sanıyor! Yeşil fasulyeyi böyle denemelisiniz... Gören patates veya balık kızartması sanıyor! Yeşil fasulyeyi böyle denemelisiniz...
ÇOK OKUNANLAR
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti