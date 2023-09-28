AYM'den ek MTV kararı: Düzenlemenin iptali talebi oy birliği ile reddedildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti.

İktidarın depremin yükünü yurttaşın sırtına yükleyen ek MTV düzenlemesi kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

CHP, kararı AYM'ye taşıyarak düzenlemenin iptalini talep etti.

Ek MTV, AYM'de bugün görüşüldü ve düzenlemenin iptali talebi oy birliği ile reddedildi.

NE OLMUŞTU?

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.



