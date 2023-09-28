Nur cemaati merkez açacak: Büyükada'da okulun hemen yanına tarikat kurumu

İktidarın eğitimde gerici hamleleri sürerken, son olarak okullara “manevi danışman” adı altında din görevlilerinin atanmasını içeren ÇEDES Projesi ve “Kız okulları” gündemdeki yerini koruyordu.

İstanbul Büyükada’da Nur cemaatine bağlı Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı, “eğitim merkezi” açacağı ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Büyükada’da açılması planlanan ‘eğitim’ merkezi tartışmalara yol açtı.

Büyükada’daki Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nun ve hemen yanında henüz inşa halinde olan bir anaokulunun birkaç metre ilerisinde Nur cemaatinin bir kolu olan Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı’nın binası olduğu öğrenildi. Söz konusu binayı iki yıl önce satın aldığı belirtilen vakfın binası, geçen yıl haziran ayında izinsiz şekilde tadilat yapıldığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Vakıfın bugünlerde aynı binada bir eğitim merkezi açma hazırlığında olduğu iddia edildi.

MEB'İN ONAYLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Söz konusu okullarla cemaat yapılanmasının yakınlığı dolayısıyla ada halkı ve veliler duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar söz konusu yapının valilik, kaymakamlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla yapıldığını öne sürdü. Ayrıca bu uygulama eğitimden sorumlu yetkililerin cemaat ve tarikatlara kolaylık sağladığı yönünde eleştirilere neden oldu.