Nur cemaati merkez açacak: Büyükada'da okulun hemen yanına tarikat kurumu

İktidarın eğitimdeki adımları tartışılmaya devam ederken, Büyükada'ya yapılması planlanan tarikata bağlı eğitim kurumu tepki topladı.

Nur cemaati merkez açacak: Büyükada'da okulun hemen yanına tarikat kurumu

İktidarın eğitimde gerici hamleleri sürerken, son olarak okullara “manevi danışman” adı altında din görevlilerinin atanmasını içeren ÇEDES Projesi ve “Kız okulları” gündemdeki yerini koruyordu.
İstanbul Büyükada’da Nur cemaatine bağlı Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı, “eğitim merkezi” açacağı ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Büyükada’da açılması planlanan ‘eğitim’ merkezi tartışmalara yol açtı.

Büyükada’daki Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nun ve hemen yanında henüz inşa halinde olan bir anaokulunun birkaç metre ilerisinde Nur cemaatinin bir kolu olan Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı’nın binası olduğu öğrenildi. Söz konusu binayı iki yıl önce satın aldığı belirtilen vakfın binası, geçen yıl haziran ayında izinsiz şekilde tadilat yapıldığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Vakıfın bugünlerde aynı binada bir eğitim merkezi açma hazırlığında olduğu iddia edildi.

MEB'İN ONAYLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Söz konusu okullarla cemaat yapılanmasının yakınlığı dolayısıyla ada halkı ve veliler duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar söz konusu yapının valilik, kaymakamlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla yapıldığını öne sürdü. Ayrıca bu uygulama eğitimden sorumlu yetkililerin cemaat ve tarikatlara kolaylık sağladığı yönünde eleştirilere neden oldu.

Etiketler
Tarikat Cemaat Büyükada Nur cemaati
Bir sonraki duruşma yarın görülecek: 25 yıldır süren Mısır Çarşısı patlaması davası 25 yıldır süren Mısır Çarşısı patlaması davası
Yumrukla bayılttıktan sonra denize atıp boğulmasını izlemişti: Cezası belli oldu Yumrukla bayılttıktan sonra denize atıp boğulmasını izlemişti: Cezası belli oldu
Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş... Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş...
Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar
ÇOK OKUNANLAR
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti