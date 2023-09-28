Yumrukla bayılttıktan sonra denize atıp boğulmasını izlemişti: Cezası belli oldu

Eminönü’nde deniz kenarında oturan Ahmet Uzun’a yumruk atıp bayılttıktan sonra bacaklarından sürükleyerek denize atıp boğulmasını izleyen, birkaç saat sonra da olay yerine dönüp Uzun’un cesedinin çıkarılışını izlerken yakalanan Serdal Akar hakkında karar açıklandı.

Yumrukla bayılttıktan sonra denize atıp boğulmasını izlemişti: Cezası belli oldu

Milliyet’te yer alan habere göre, inşaat işçisi 38 yaşındaki Ahmet Uzun 22 Nisan 2021 günü Eminönü’nde denizi izliyordu. Bu sırada yanına yaklaşan 25 yaşındaki Serdal Akar, Uzun’a aniden yumruk attı. Dengesini kaybeden Ahmet Uzun başını beton zemine çarparak bayıldı. Serdal Akar bu kez bayılan Ahmet Uzun’u bacaklarından tutarak denize attı. Yoldan geçen yabancı uyruklu bir kişi Uzun’u kurtarmak için hemen denize atladı. Ancak Uzun’u kurtaramadı. Serdal Akar ise Ahmet Uzun’un boğulmasını bir süre izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Kıyafetlerini değiştiren Akar bir süre sonra olay yerine geri dönerek Ahmet Uzun’un cesedinin çıkarılmasını izledi. Görgü tanıkları Serdal Akar’ı tanıyınca Akar polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Akar hakkında, “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akar’ın akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Alınan savunma ve beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Serdal Akar’ı, “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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