MHP'nin kurmay isminden AYM'ye uyarı mesajları: AYM depremin yükünü yurttaşın sırtına yükleyen ek MTV kararını görüşecek

AYM'nin ek MTV'nin iptalini görüşeceği gün, MHP'li isim sosyal medyadan peş peşe yaptığı paylaşımlarda üstü kapalı olarak AYM'yi eleştirdi.

MHP'nin kurmay isminden AYM'ye uyarı mesajları: AYM depremin yükünü yurttaşın sırtına yükleyen ek MTV kararını görüşecek

GERÇEK GÜNDEM - Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidar depremin yükünü ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile bir kez daha yurttaşların sırtına yükledi.

CHP ise karara itiraz ederek, ek MTV’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AYM’nin Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi. İptal talebi ise bugün esastan görüşülecek.

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AYM’nin kararı öncesi, iktidarın ortaklarından MHP İstanbul milletveki Feti Yıldız ise, sosyal medya paylaşımlarında üstü kapalı olarak AYM’yi eleştirdi.

Yıldız, “Anayasal koyucunun, hukuki denetimle yetkilendirdiği anayasa yargısına, seçimle gelmiş ve sorumluluk mevkiinde olanların yetkilerini devretme amacı gütmediğini bilerek yapılan değerlendirmelerin bir hukuki kıymeti vardır” diye yazdı.

Yıldız, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise, “Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değil irade ve iktidar meselesi oldu unutulmamalıdır. Hukuk normu koyma iradesi milletin seçilmiş temsilcilerine aittir.” ifadelerini kullandı.

Yıldız paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Kuvvetler ayrılığı ilkesi çeşitli şekillerde zedelenebilir. Bunlardan biri de yargısal aktivizmdir. Yargısal aktivizm, bazen yasama organının etkisizleşmesine, bazen yasama kararlarının iptaline, bazen yargının yasama organının yerine geçmesi olarak karşımıza çıkar. Mahkemenin ideoloji kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir. Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değil irade ve iktidar meselesi oldu unutulmamalıdır. Hukuk normu koyma iradesi milletin seçilmiş temsilcilerine aittir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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