Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Hıfzı Topuz, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında vefat eden gazeteci Hıfzı Topuz için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törenin ardından Topuz’un cenazesi Teşvikiye Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Topuz’un eşi Ayşe Topuz, oğlu Kerem Topuz, torunları ve yeğenlerinin yanı sıra basın camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenaze namazına katılan isimler arasındaydı.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hıfzı Topuz defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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