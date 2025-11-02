Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin batı kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara, İç ve Doğu Anadolu’da pus ve yer yer sis etkili olacak.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIŞTA

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görülebilir.

İstanbul 21°C

Bursa 22°C

Çanakkale 21°C

Kırklareli 21°C

EGE

Ege’de hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olabilir.

İzmir 23°C

Manisa 24°C

Denizli 25°C

Afyonkarahisar 20°C

AKDENİZ

Bölge genelinde az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus görülebilir.

Antalya 27°C

Adana 30°C

Isparta 23°C

Hatay 27°C

İÇ ANADOLU

Hava durumu genel olarak açık ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olabilir.

Ankara 20°C

Konya 20°C

Eskişehir 20°C

Çankırı 18°C

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. İç kesimlerde sabah ve gece pus bekleniyor.

Zonguldak 20°C

Bolu 22°C

Düzce 23°C

Sinop 22°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Hava az bulutlu ve açık. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis görülebilir.

Samsun 19°C

Trabzon 18°C

Rize 18°C

Amasya 21°C

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus oluşabilir.

Erzurum 14°C

Kars 13°C

Malatya 21°C

Van 15°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Kuzey kesimlerde sabah ve gece pus bekleniyor.

Gaziantep 27°C

Diyarbakır 26°C,

Mardin 24°C

Siirt 23°C