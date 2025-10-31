Havalar Isınıyor! Termometreler Yeniden Yükseliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ YOK, HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ

MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hafta boyunca güneşli hava etkisini sürdürürken, sıcaklık artışı özellikle karasal bölgelerde kendini gösterecek.

MARMARA’DA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nde yer yer sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesindeki azalmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, doğu kesimlerde ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, artan sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara açık havada uzun süre kalmamaları ve mevsim normallerine uygun giyinmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C

14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

