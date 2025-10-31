Havalar Isınıyor! Termometreler Yeniden Yükseliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini paylaştı. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükseleceği bildirildi. Marmara’da ise sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.
YAĞIŞ YOK, HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ
MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hafta boyunca güneşli hava etkisini sürdürürken, sıcaklık artışı özellikle karasal bölgelerde kendini gösterecek.
MARMARA’DA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nde yer yer sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesindeki azalmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, doğu kesimlerde ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, artan sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara açık havada uzun süre kalmamaları ve mevsim normallerine uygun giyinmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C
14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi