Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli, Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yarından itibaren Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli sağanakların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar; Ordu ve Giresun’da ise cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA